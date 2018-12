Für die Schauspielerin Hanna Schygulla erfordert das Älterwerden nicht zuletzt Humor. »Es ist eine Herausforderung, gerne älter zu werden«, sagt die frühere Fassbinder-Darstellerin, die am 25. Dezember 75 Jahre alt wird. »Man kann es nur gut überstehen, wenn man da, wo der Körper an Biegsamkeit und an Belastbarkeit verliert, seelisch aufmacht. Wenn man die Dinge mit Humor sehen kann. Im Alter ohne Humor - das geht gar nicht.«

In den Filmen von Rainer Werner Fassbinder wurde sie zum Star. »Ohne...