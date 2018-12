Schlechte Zeiten für Dealer brechen an, wenn Cannabis an jedem Kiosk zu kaufen sind. Foto: Screenshot: youtube.com

Der grüne Ansturm hat begonnen: Der Hersteller von Amerikas legendären Marlboro-Zigaretten investiert 1,8 Milliarden Dollar in ein kanadisches Marihuanaunternehmen - ein Zeichen dafür, dass Gras in den USA sehr bald zum Mainstreamgenussmittel gehören dürfte. »Die Investition in die Cronos-Gruppe als exklusiven Partner in der aufstrebenden globalen Cannabisbranche stellt eine aufregende neue Wachstumschance dar«, äußerte Howard Willard, Chef von Altria, des in Richmond im US-Bundesstaat Virginia ansässigen Mutterkonzerns von Marlboro, geradezu berauscht von Gewinnerwartungen.

Der US-Konzern übernimmt zunächst 45 Prozent an dem in Toronto ansässigen Unternehmen - mit der Option, diesen Anteil auf 55 Prozent auszubauen. »Altria ist der ideale Partner für die Cronos-Gruppe und verfügt über die Ressourcen und das Fachwissen, die wir benötigen, um unser strategisches Wachstum sinnvoll zu beschleunigen«, sagte Cronos-Chef Mike Gorenstein...