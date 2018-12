Düsseldorf. Millionen Verbraucher in Deutschland müssen sich zum Jahresanfang auf höhere Strompreise gefasst machen. 444 Energieversorger hätten zum Januar oder Februar eine Erhöhung des Grundtarifs angekündigt, berichtete das »Handelsblatt« unter Berufung auf Daten des Vergleichsportals Verivox. Lediglich acht Anbieter hätten Preissenkungen in Aussicht gestellt. Die Preissteigerungen liegen den Angaben zufolge im Durchschnitt bei fünf Prozent. Für einen Durchschnittshaushalt bedeute dies höhere Kosten von 55 Euro im Jahr, schrieb das »Handelsblatt«. AFP/nd

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!