Vor dem Weihnachtsfest hat Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller den Zusammenhalt in der Stadt beschworen. »Unser Berlin wollen wir als mitmenschliche und den Bedürfnissen aller Schichten gerecht werdende Metropole gestalten«, heißt es in einer Erklärung des SPD-Politikers zu den Festtagen. »Dazu gehören innerer und äußerer Friede, Sicherheit, Geborgenheit, Gemeinschaft und Teilhabe mit dem Ziel guter Lebensbedingungen für alle Mitbürgerinnen und Mitbürger.« Niemand dürfe sich Sorgen um seine Lebensgrundlage machen müssen, betonte Müller. »Ganz besonders denke ich aber in diesen Tagen an Alleinerziehende, an Einsame und Alte, an Kranke, Obdachlose und nicht zuletzt an Geflüchtete, denen unsere Stadt Schutz und Existenz gibt.« Hier sei - das hätten zahlreiche Initiativen bewiesen - nicht allein der Staat gefordert. »Jede und jeder kann hier etwas Gutes tun.« dpa/nd