Potsdam. Angesichts der Weihnachtsfeiertage hat Sozialministerin Susanna Karawanskij (LINKE) jene Brandenburger gelobt, die in dieser Zeit in Krankenhäusern und Pflegeheimen arbeiten oder als Polizist oder Busfahrer Dienst haben. Es sind Tausende. »Ich bin diesen Frauen und Männern sehr dankbar und wünsche ihnen friedliche Tage«, sagte sie.

Ähnlich äußerte sich Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD). Er und seine Kabinettskollegen haben kurz vor Weihnachten Krankenhäuser, Polizeiwachen und Kinderheime besucht und den Beschäftigten dort persönlich gedankt. Im Terminkalender von Finanzminister Christian Görke (LINKE) steht ein solcher Termin auch noch Heiligabend. Um 11 Uhr will er in der Polizeiwache in Rathenow vorbeischauen.

Ministerpräsident Woidke hatte vorher schon die Berufsfeuerwehr in Eberswalde, das Kli...