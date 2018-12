Schleiden. Der Nationalpark Eifel macht 2019 den nächsten Schritt, damit sich die Natur ungehindert entwickeln kann: Hunderte Kilometer alter Wege von Forst- und Landwirtschaft oder Militär sollen in den nächsten 15 Jahren nach und nach verschwinden und von der Natur zurück genommen werden. 400 Kilometer dieser Wege durchschneiden noch das 110 Quadratkilometer große Schutzgebiet, so die Parkverwaltung. Nationalparkleiter Michael Röös sagte, von den Maßnahmen seien ausgewiesene Wander-, Reit- oder Radwege nicht betroffen. dpa/nd

Was aus dem Widerstand iranischer Frauen vom Jahresbeginn geworden ist

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!