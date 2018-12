Tina Hermann hat sich am Samstag auf der anspruchsvollen Bahn in Altenberg die deutschen Meistertitel im Skeleton gesichert. Die Titelverteidigerin aus Königssee setzte sich nach zwei Läufen mit 0,64 Sekunden vor der Olympiazweiten Jacqueline Lölling von der RSG Hochsauerland durch. Auf Rang drei kam die Suhlerin Sophia Griebel. Bei den Männern rettete Lokalmatador Axel Jungk vom BSC Oberbärenburg seinen Vorsprung mit zwölf Hundertstelsekunden ins Ziel vor Christopher Grotheer und Kilian von Schleinitz.

Fünf Meistertitel, eine Europapokal-Endspielteilnahme - knapp drei Jahrzehnte nach dem Ende der DDR begegnen sich fünf Oberligisten von einst in der 3. Liga

In Leverkusen wackeln nach dem Trainerwechsel noch weitere Stühle

