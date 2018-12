Bristol. In Europa nimmt die Zahl der Typ-1-Diabetes-Diagnosen jährlich im Durchschnitt um 3,4 Prozent zu. Ein Forscherteam wertete Daten des Eurodiab-Registers aus, das die Typ-1-Diabetes-Neuerkrankungen in 22 Ländern beobachtet. Die Auswertung im Journal »Diabetologia« zeigt: In allen europäischen Ländern nahmen zwischen 1989 und 2013 die Typ-1-Diabetes-Fälle bei Kindern im Alter bis zu 14 Jahren zu. Am schnellsten stiegen die Erkrankungszahlen in Polen, pro Jahr um 6,6 Prozent. Die geringste Zunahme hatte Spanien mit einem Anstieg um 0,5 Prozent jährlich. Für Deutschland liegen nur Daten aus Sachsen (jährlicher Anstieg um 4,4 Prozent), Baden-Württemberg (4,1 Prozent) und aus Nordrhein-Westfalen (2,6 Prozent) vor. nd