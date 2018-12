Seelow. Der Verein Zeitreise Seelower Höhen übernimmt zum neuen Jahr die Neukonzeption der Gedenkstätte auf den Seelower Höhen (Märkisch-Oderland). Der Komplex erinnert an die blutige Schlacht um die Seelower Höhen im April 1945, in deren Verlauf sich die Rote Armee den Zugang nach Berlin, in das Machtzentrum des Nazireiches, freikämpfte. Die zehn Vereinsmitglieder, die schon in der Vergangenheit Besucher durch die Gedenkstätte sowie zu authentischen Orten des ehemaligen Schlachtfeldes im Oderbruch geführt haben, wollen die museumspädagogischen Angebote speziell für Jugendliche verbessern. Zudem soll das deutschlandweit einzigartige Museum touristisch besser vermarktet, die Wissensvermittlung auf ein modernes Niveau gebracht werden. Laut Kreistagsbeschluss stellt der Landkreis Märkisch-Oderlander als Träger der Gedenkstätte für die Neukonzipierung in den kommenden drei Jahren 320 000 Euro bereit. dpa/nd