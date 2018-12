Es ist beglückend, wenn die Welt gute Nachrichten bietet. Besonders wenn diese die wohlige Weihnachtswelt noch ein wenig wohliger machen. Zu den guten Nachrichten dieser Tage zählte zweifellos die vom Ausgehverhalten in Deutschland. Dieses ist so erfreulich, dass die Hotel- und Gaststättenbetreiber nur in höchsten Tönen darüber Auskunft geben, wie der Hotel- und Gaststättenbetreiberverband in einer Blitzumfrage ermittelte. Automatisch stellt sich beim Lesen solcher Nachrichten der Duft des Gänsebratens ein, das Bild von kaffee- und plätzchenbesetzten Tischdecken. Und automatisch befördern solche Bilder wie die sie auslösenden Umfragen zweifellos das Ausgehverhalten des Lesenden. Allerdings sei hier die bescheidene Anregung angebracht, dass auch die Bäckerinnung in den Wohlfühlkreis des Gaststättengewerbes aufgenommen werden sollte. Dort ist samstags ab zehn Uhr ein auffälliges, aber unerfreuliches Ausgehverhalten zu beobachten. Das der Croissants. uka