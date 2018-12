Unser Land ist am Arsch. Der Sommer ist püriert, der Herbst kocht unter kleiner Flamme, der Winter kann grausam sein, der Frühling ist überhaupt unerträglich. Wann also schreiben? Jetzt, heute, gestern!

Und wann leben? Kommt mir nicht mit so einem Quark! Was macht der große, deutsche Tennisroman? Zum Glück gibt es Autoren wie Andreas Merkel, die knietief in den Tiefen ihrer zarten Seele tauchen können. Sie bringen Erstaunliches daraus hervor. Zum Beispiel einen Tennisroman, der dann auch noch so heißt.

Dieses Genre ist in bundesdeutschen Gefilden notdürftig präsent. Diese Leerstelle, sowie die eigene, halbdramatisch-sympathische Verlierergeschichte im Literatur - wie im Tennisbetrieb, waren die Antriebsfedern des nicht mehr so jungen Merkel. So wie jeder gute Tennisroman in Wirklichkeit kein Tennisroman ist, so ...