Potsdam. Der brandenburgische Landtag zahlt für Dienstflüge von Abgeordneten und Parlamentsbeschäftigten ab 2019 eine Klimaabgabe. Der Landtag gehöre damit neben dem Berliner Abgeordnetenhaus zu den ersten Parlamenten in Deutschland, die sogenannte CO2-Äquivalente als Klimaabgabe zahlen, teilte der Landtag am Donnerstag mit. Dafür seien im Landeshaushalt für das kommende Jahr rund 3000 Euro bereitgestellt worden. Die Klimaabgabe soll in den Schutz von Mooren in Brandenburg investiert werden. Der Landtag starte ein Stück klimabewusster in das neue Jahr, erklärte Landtagspräsidentin Britta Stark (SPD). Ob das Modell auch auf die Landesregierung ausgeweitet werde, sei noch offen. Ausgangspunkt der Neuregelung im Landtagshaushalt war ein Antrag der Grünen aus dem Jahr 2016. epd/nd