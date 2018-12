Mainz. An 99 Grundschulen in Rheinland-Pfalz wird keine Schreibschrift mehr gelehrt. Stattdessen setzten diese Schulen auf eine einheitliche Grundschrift, wie aus der Antwort des Bildungsministeriums auf eine Große Anfrage aus der CDU-Fraktion im Landtag hervorgeht. 20 weitere Grundschulen planen die Einführung der Grundschrift. An 683 Grundschulen wurde laut Bildungsministerium im Schuljahr 2018/19 ausschließlich die lateinische Schreibschrift und an 49 Grundschulen ausschließlich die vereinfachte Schreibschrift gelehrt. dpa/nd