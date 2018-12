Schwerin. In Mecklenburg-Vorpommern geht die Zahl der Fahrraddiebstähle seit Jahren beständig zurück. Gegen den Trend ist die Zahl gestohlener Elektrofahrräder allerdings nach oben geschnellt. Wie aus den neuesten Daten des Landeskriminalamtes hervorgeht, wurden 2018 knapp 300 E-Bikes gestohlen und damit fast doppelt so viele wie 2017. Rund 40 Prozent dieser Diebstähle ereigneten sich den Angaben zufolge in den vorpommerschen Urlaubsgebieten, vorwiegend auf der Insel Usedom. Die Region sei bekannt für den Fahrradtourismus. dpa/nd