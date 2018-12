Was soll das sein

Erfurt. Die durchschnittliche Wohnfläche für Thüringer ist von 2010 bis 2017 deutlich gewachsen. Zumindest rechnerisch vergrößerte sich der Wohnraum für jeden Einwohner in dieser Zeit um fast fünf Quadratmeter auf 45 Quadratmeter, teilte das Landesamt für Statistik am Donnerstag mit. In der nun online kostenlos als Download erhältlichen Broschüre »Thüringer Kreise im Vergleich« veröffentlicht das Landesamt weitere Daten, die Aufschluss über die Entwicklung einzelner Kreise und kreisfreien Städte geben. Dabei geht es um Bildung, Gesundheit, Wirtschaft, Arbeitsmarkt, Tourismus und Bevölkerung. Die Daten beziehen sich hauptsächlich auf die Jahre 2010 und 2017. dpa/nd