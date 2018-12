Ab 1. Januar zahlen in der Hauptstadt Jobcenter, Sozialämter und das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten die Mitgliedbeiträge bedürftiger Menschen für den Berliner Mieterverein. Die Summen werden für zwei Jahre direkt an den Verein überwiesen, wie die Senatsverwaltungen für Stadtentwicklung und für Soziales am Donnerstag mitteilten.

Damit könnten sich künftig alle Langzeitarbeitslosen und Senioren mit geringer Rente vom Mieterverein beraten lassen, wenn sie etwa die Betriebskostena...