Berlin. Deutschland hinkt bei der Mobilfunkabdeckung hinterher: Die Bundesrepublik steht bei der Versorgung mit 4G (LTE) im europäischen Vergleich schlecht da, wie aus einer Studie des Aachener Beratungsunternehmens P3 im Auftrag der Grünen-Bundestagsfraktion hervorgeht. Selbst das beste Netz in Deutschland sei »im internationalen Vergleich weit abgeschlagen«, heißt es in der Studie. Während in den Niederlanden, Belgien und der Schweiz demnach »fast alle Netzbetreiber einen LTE-Anteil von mehr als 90 Prozent« anbieten, kommt die Telekom in Deutschland »gerade einmal auf einen LTE-Anteil von 75 Prozent«. In Polen und Albanien haben Kunden der Deutschen Telekom mit jeweils 80 Prozent hingegen eine bessere Netzabdeckung. AFP/nd