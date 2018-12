Vatikanstadt. Erstmals hat ein Gericht im Vatikan jemanden wegen Geldwäsche schuldig gesprochen. Das Tribunal von Vatikanstadt verurteilte einen italienischen Immobilienunternehmer zu zweieinhalb Jahren Haft, teilte das Büro des Heiligen Stuhls mit. Zudem seien mehr als eine Million Euro dauerhaft beschlagnahmt worden. Ob der Mann ins Gefängnis geht, hänge allerdings noch davon ab, ob er Berufung einlegt. Das Urteil wurde demnach bereits am 17. Dezember gesprochen. Der Schuldspruch sei von maßgeblicher Bedeutung für die Bemühungen, kriminellen Finanzgeschäften im Kirchenstaat beizukommen. Vor einem Jahr hatte der Europaratsausschuss Moneyval bemängelt, dass der Vatikan bisher keinen Verdachtsfall von Geldwäsche vor Gericht gebracht habe. dpa/nd

