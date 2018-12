Was soll das sein

Evelyn Reißmann ist »Miss 50plus Germany 2019«. Foto: dpa/Jan Woitas

Evelyn Reißmann musste lange warten auf ihren Sieg. »Ich sehe mich noch im Schlafzimmer meiner Eltern proben. Ich habe damals gesagt: Ich will Miss Germany werden!«, erinnert sich die Plauenerin gegenüber der Nachrichtenagentur dpa. Das ist nicht zehn oder 20 Jahre her, auch keine 30, sondern über 40. Reißmann wurde vor kurzem zur »Miss 50plus Germany 2019« gewählt.

Um die dazugehörige Schärpe und Krone in die Kameras halten zu können, musste die 52-jährige einiges auf sich nehmen. Neben ihrem Job als Fachwirtin für Versicherungen und Finanzen und der Erziehung ihrer 16-jährigen Tochter musste sie sich mit allabendlichem Hantel-Training, Sit-ups und Yoga-Übungen fit halten. Einem allseits bekannten Boulevardblatt erzählte sie kürzlich, dass sie eiskalt dusche, morgens täglich zwei Gläser lauwarmes Wasser mit Zitrone trinke, täglich acht Kilometer mit dem Hund gehe und keine fettige Nachtcreme benutze. Und dann musste sie auch noch durch die ganze Miss-Wahl-Tortur und sich im Finale von allerlei abgehalfterter B- und C-Prominenz begutachten lassen wie CDU-Pensionär und Talkshow-Rumpelstilzchen Wolfgang Bosbach.

Dass sie überhaupt nochmal eine Miss-Wahl gewinnen durfte, verdankt Reißmann Ralf Klemmer. Er überzeugte angeblich seinen Vater Horst, den Gründer von Miss Germany Corporation, dass es dem Image des Unternehmens, das hinter den Fleischbeschauungen steckt, gut tun würde, wenn nicht nur blutjunge Schönheiten zur Miss Germany gewählt werden. Schließlich sollten sich in Zeiten der Gleichstellung auch ältere Semester bezüglich ihrer Qualitäten als Objekte der Begierde begutachten lassen dürfen, so wohl der Gedanke. Seit 2012 gibt es deswegen den »Miss 50plus Germany«-Contest. Und mittlerweile macht auch Gründerenkel Max im Familienunternehmen mit. Dabei verwehrt die generationsübergreifende Männerbande Frauen wie Reißmann weiterhin, eine »vollwertige« Schönheitskönigin zu werden. Um am »Miss Germany«-Wettbewerb teilnehmen zu können, dürfen Frauen nicht älter als 29 Jahre sein.