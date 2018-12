Kolumbianische Fans vor der Basilius-Kathedrale auf dem Roten Platz in Moskau Foto: imago/Kyodo News, Petter Arvidson

Kurz vor Weihnachten beschenkte der Weltfußballverband FIFA den WM-Gastgeber des Jahres 2018 ein letztes Mal mit einer wohlwollenden Pressemeldung: Insgesamt 3,572 Milliarden Zuschauer, «mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung», hätten bei den 64 Spielen der Fußball-WM in Russland zugesehen, ergab die abschließende Auswertung. «Diese Zahlen bestätigen die Behauptung, dass Russland 2018 die beste WM aller Zeiten war, schwärmte Philippe Le Floc’h, als Handelsdirektor der FIFA für den Verkauf des Turniers und damit keinesfalls für kritische Einschätzungen zuständig.

Doch für Russland ist es wohl tatsächlich das mit Abstand lohnenswerteste Sportgroßereignis, das man je ausgerichtet hat. Denn Sommerolympia in Moskau 1980 wurde von den Boykotten verhagelt, während die rekordteuren Winterspiele von 2014 in Sotschi für immer als Dopingspiele in Erinnerung bleiben werden. Doch die Fußball-WM 2018 funktionierte gut - dank Riesenpolizeiaufge...