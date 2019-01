Dresden. Sachsen wird in den kommenden vier Jahren 520 Millionen Euro für den Hochwasserschutz ausgeben. Das Geld soll vor allem in noch im Bau befindliche Maßnahmen fließen, so das Umweltministerium. Das Land habe seit dem ersten großen Hochwasser 2002 rund 2,9 Milliarden Euro in vorbeugenden Hochwasserschutz und Schadensbeseitigung an Gewässern investiert. Mit dem komplexen Hochwasserschutz für die Stadt Grimma und dem Hochwasserrückhaltebecken Niederpöbel bei Schmiedeberg stehen 2019 zwei große Bauvorhaben vor der Fertigstellung. In Dresden läuft seit 2009 der hochwassergerechte Ausbau der Vereinigten Weißeritz, die 2002 große Teile der Innenstadt überflutet hatte. dpa/nd