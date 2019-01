Magdeburg. In Sachsen-Anhalt gibt es ab 1. Januar eine »neue« Autobahn. Während an der A 14 in der Altmark noch viele Jahre gebaut werden muss, liegt der Harz nun an der A 36. Der Trick: Die bisherige Bundesstraße 6 wird umbenannt. Die Strecke verbindet die A 14 bei Bernburg mit Vienenburg in Niedersachsen und führt an Quedlinburg und Wernigerode vorbei. Erst nach dem Winter sollen die rund 350 gelben Schilder der B 6 auf sachsen-anhaltischer Seite gegen blaue A 36-Schilder getauscht werden. Kritiker bezweifeln, dass die neuen Schilderfarben einen ernsthaften Effekt bringen. Einen »Erfolg« gibt es schon: Mit dem Namens- und Schildertausch an der Strecke schaffte es die Bald-A 36 zwei Mal als »Irrsinn der Woche« in die NDR-Satire-Sendung »Extra3«. dpa/nd