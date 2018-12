Wiesbaden. Der Anstieg der Verbraucherpreise hat sich im Dezember verlangsamt. Wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte, lag die Teuerung im Dezember nach vorläufigen Zahlen bei 1,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Im November hatte der Preisanstieg noch 2,3 Prozent betragen; im Oktober erreichte die Inflationsrate 2,5 Prozent - den höchsten Wert seit zehn Jahren. Die Inflationsrate im Jahresdurchschnitt 2018 liegt damit nach Angaben der Statistiker bei voraussichtlich 1,9 Prozent. 2017 hatte der Wert 1,8 Prozent betragen und sich damit im Rahmen der Zielmarke der Europäischen Zentralbank bewegt, die eine Inflationsrate von knapp unter zwei Prozent anstrebt. AFP/nd

