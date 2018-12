Bonn. Privatkunden der Deutschen Post müssen im kommenden Jahr mehr für ihre Pakete bis fünf Kilogramm bezahlen, wenn sie diese in einer Filiale frankieren lassen. Zum 1. Januar steigen die Preise hierfür von bisher 6,99 Euro um 50 Cent auf 7,49 Euro, wie der Konzern am Freitag mitteilte. Für online frankierte Pakete bis fünf Kilogramm werden die Portokosten demnach nicht erhöht - sie kosten weiterhin 5,99 Euro. Auch alle anderen Preise für Pakete und Päckchen einschließlich der Preise für online vorfrankierte Sendungen bleiben unverändert. Der Preis für Pakete war nach Angaben der Post zuletzt 2014 angepasst worden und seitdem gleich geblieben. Zu schaffen machen dem Unternehmen unter anderem gestiegene Transportkosten. AFP/nd

