Autofahrer in Berlin müssen sich im neuen Jahr verstärkt auf Staus einstellen, Bahnfahrer auf Umwege und volle Züge. An vielen Stellen der Hauptstadt wird 2019 repariert, saniert und neu gebaut. Die Baustellen werden »für den Verkehr in der Stadt enorme Behinderungen zur Folge haben«, stellt der Automobilclub ADAC zum Jahreswechsel fest. Es fehle »ganz klar an einer zentralen Koordinierungs- und Genehmigungsstelle«. Wenn auch noch die U-Bahn in eine ernste Krise schlittere, »ist der Verkehrskollaps in der Hauptstadt kaum aufzuhalten«, warnte der Verein. Zu Jahresbeginn sind bei der U-Bahn im Berliner Westen Teilstrecken wegen Weichenbauarbeiten unterbrochen. Sieben Wochen lang, vom 4. Januar bis 24. Februar, fährt die Linie U2 nicht zwischen Bahnhof Zoologischer Garten und Gleisdreieck. Die U3 ist von Spichernstraße bis Warschauer Straße außer Betrieb. Der Nord-Süd-Tunnel der S-Bahn zwischen Gesundbrunnen und Yorckstraße wird im Januar zweimal für jeweils vier Tage gesperrt. dpa/nd