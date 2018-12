In Berlin-Friedrichshain ist ein 57 Jahre alter Mann nach einer Messerattacke notoperiert worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei verletzte ihn in der Nacht zum Sonnabend ein 28-jähriger Bekannter schwer. Die Beamten trafen den Angreifer noch am Tatort in der Pufendorfstraße an und nahmen ihn vorläufig fest. Zuvor hatten Anwohner die Sicherheitskräfte alarmiert. Sie hatten gegen 0.20 Uhr laute Geräusche in der Wohnung gehört und dann den schwer verletzten 57-Jährigen im Hausflur entdeckt. Sein gesundheitlicher Zustand soll nach der Notoperation stabil sein. Gegen den Tatverdächtigen wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Er sollte am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt werden, wie eine Polizeisprecherin erklärte. dpa/nd