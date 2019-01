Seoul. Nordkoreas Staatschef Kim Jong Un will im neuen Jahr erstmals Seoul besuchen. Er hoffe 2019 auf »regelmäßige« Treffen mit Südkoreas Präsidenten Moon Jae In, so Kim in einem Brief an Moon, teilte dessen Sprecher am Sonntag mit. Ziel der Gespräche sei die atomare Abrüstung der koreanischen Halbinsel. Im Zuge der Annäherung zwischen Nord- und Südkorea waren Kim und Moon 2018 zu drei Gipfeln zusammengekommen - im Grenzort Panmunjom und Pjöngjang. AFP/nd