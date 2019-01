Mikaela Shiffrin beendet das Jahr 2018 mit einem schier unglaublichen Rekord. 15 Siege binnen eines Kalenderjahres hat noch niemand vor ihr geschafft. Unbeeindruckt von einem beinahe überhörten Startsignal fuhr die US-Athletin am vergangenen Sonnabend im österreichischen Semmering zum elften Sieg in den vergangenen zwölf Slalomrennen. »Das ist unglaublich und es war ein großer Kampf heute«, sagte die zweifachen Olympiasiegerin nach ihrem insgesamt 51. Weltcupsieg. nd/Agenturen

Anton Schipulin startet am Sonnabend in Gelsenkirchen, danach beendet der russische Biathlet wegen neuer Dopingvorwürfe seine Karriere

Skisprung-Bundestrainer Werner Schuster will endlich einen deutschen Vierschanzentourneesieger präsentieren

