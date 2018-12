Ein Autofahrer ist am frühen Samstagmorgen in Berlin-Gesundbrunnen in eine Gruppe Fußgänger gerast. Dabei wurden nach Angaben der Polizei fünf Menschen schwer verletzt, davon eine 29-jährige Frau lebensgefährlich. Sie kamen alle zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Der Zustand der Frau wurde auch am Sonntag noch als »sehr kritisch« beschrieben. Bei den übrigen Verletzten handelt es sich um eine 28 Jahre alte Frau sowie drei 28 und 31 ...

