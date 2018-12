»Das kommt dabei heraus, wenn man Spitzenpositionen nach Gesinnung besetzt«, schimpft der Abgeordnete Holger Krestel (FDP). Der Grund für seinen Ärger ist Berlins Generalstaatsanwältin Margarete Koppers, die Schwarzfahren entkriminalisieren will. »Die zahlenden, ehrlichen Kunden der öffentlichen Verkehrsmittel sollen also in Zukunft für die Betrüger mitzahlen und die Verkehrsbetriebe müssen als Folge davon den bisher freien Zugang massiv abschotten«, warnt Krestel.

Dabei sind in anderen Metropolen Sperren, die das Schwarzfahren unmöglich machen, längst gang und gäbe: Es gibt sie beispielsweise bei der Metro in Paris, New York oder Barcelona. Auch in Berlin könnte es dazu kommen, sollte Generalstaatsanwältin Koppers mit ihrem Vorstoß erfolgreich sein. Der »Berliner Morgenpost« sagte sie, dass sie die Idee befürworte, Schwarzfahren nicht länger zu bestrafen. Der Straftatbestand gehört ihrer Ansicht nach abgeschafft. In der Vergangen...