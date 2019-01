Brüssel. 20 Jahre nach Einführung des Euro haben die EU-Spitzen die Bedeutung der Gemeinschaftswährung gewürdigt. »Der Euro ist zu einem Symbol der Einheit, der Souveränität und der Stabilität geworden«, erklärte EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker am Montag. Die Unterschrift unter den Vertrag von Maastricht sei »die wichtigste Unterschrift meines Lebens« gewesen. EU-Ratspräsident Donald Tusk betonte, der Euro sei »Zeugnis der politischen und wirtschaftlichen Kraft« der EU auf internationaler Bühne. Der Euro wurde am 1. Januar 1999 zunächst Verrechnungswährung von elf Ländern. 2002 folgte das Bargeld. dpa/nd Kommentar Seite 10

