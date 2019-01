Hannover. Die Zahl der Gewebespender in Deutschland ist 2018 um 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Insgesamt haben 2711 Menschen im vergangenen Jahr Gewebe wie Augen-Hornhäute, Herzklappen und Blutgefäße gespendet, wie die Deutsche Gesellschaft für Gewebetransplantation am Dienstag mitteilte. dadurch konnten 5544 Transplantate Menschen »zeitnah und sicher versorgen«. dpa/nd

