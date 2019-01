Eine Frau hat den Unfall, bei dem ein Autofahrer in Berlin-Gesundbrunnen in eine Gruppe Fußgänger gerast ist, nicht überlebt. Die 29-Jährige erlag am Montagnachmittag ihren Verletzungen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Frau war lebensgefährlich verletzt worden, als der 30 Jahre alte Fahrer am frühen Samstagmorgen auf den Gehweg gefahren war. Insgesamt hatten dabei fünf Menschen schwere Verletzungen erlitten. Die Ursache für den Unfall an der Prinzenallee ist laut Polizei bislang völlig unklar. Die Ermittlungen dauerten an, hieß es. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Fahrer nicht betrunken. dpa/nd