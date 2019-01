NAFTA-Vertrag wird neu aufgelegt und umbenannt / Einigung nach schwierigen Verhandlungen in letzter Minute

Heute, 25 Jahre später, zeigen sich die Erfolge ihrer politischen Strategie: Zehntausende leben in autonomen Gemeinden, eine erste Generation ist im Aufstand aufgewachsen. Wirtschaftlich sowie im Gesundheits- und Bildungswesen existiert eine unabhängige Infrastruktur. Während viele linke Regierungen in Lateinamerika mittlerweile ihre Macht verloren haben, sind die Zapatisten noch da - und unkorrumpierbar geblieben.

»Ya Basta - Genug ist genug«, schallte es am 1. Januar 1994 durch die Berge des mexikanischen Südostens. Maya-Indigene mit Wollmasken hatten sich mit Inkrafttreten des nordamerikanischen Freihandelsabkommens NAFTA zu einem »Aufstand der Würde« erhoben. Sie revoltierten gegen die mexikanische Regierung und auch gegen einen Neoliberalismus, der ihre Lebensgrundlage zu zerstören drohte. Die »Zapatisten«, wie sie sich nannten, strebten dabei nicht nach staatlicher Machtübernahme, sondern Organisierung von unten. Eine nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion verunsicherte radikale Linke fand durch sie neuen Mut und Orientierung.

Marie Frank sorgt sich um die kulturelle Vielfalt in Berlin

