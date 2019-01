Berlin. In vielen medizinischen Berufen gibt es in diesem Jahr erstmals eine Ausbildungsvergütung. Dies wurde durch eine Tarifänderung zwischen der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di und der Tarifgemeinschaft deutscher Länder sowie der Vereinigung kommunaler Arbeitgeber erreicht. Das Entgelt beträgt im ersten Ausbildungsjahr 965,24 Euro und steigt bis auf 1122,03 Euro im dritten Ausbildungsjahr. Die Neuerung gilt unter anderem für Diätassistenten, Ergotherapeuten, Logopäden und Physiotherapeuten. Sie betrifft insgesamt 1800 Azubis an Universitätskliniken und 1700 an kommunalen Krankenhäusern. nd