In den USA übernehmen Helferinnen die nicht medizinische Betreuung von Frauen während der Schwangerschaft sowie bei und nach der Geburt

Hürth. Etwa jede fünfte Frau nimmt nach der Geburt keine Hebamme in Anspruch. Die Gründe dafür hat eine Studie des Marktforschungsinstitutes Skopos aufgedeckt. Der häufigste Grund ist demnach die fehlende Verfügbarkeit der Hebammen im näheren Umfeld. Jede dritte Frau ohne diese Unterstützung wusste nicht, dass sie einen gesetzlichen Anspruch darauf hat. Jede fünfte Frau suchte zwei Monate oder länger nach einer Hebamme. Über 20 Prozent der Frauen begannen erst im sechsten Schwangerschaftsmonat oder später mit der Hebammensuche. nd

