Florian Günther ist Dichter, Fotograf und Herausgeber des »Drecksacks«, einer brillanten, weil tatsächlich »lesbaren Zeitschrift für Literatur« (Untertitel). Katharina Manzke-Leubner ist Malerin und Restauratorin. Zusammen haben sie den schönen Band »Liebesgedichte oder so was ähnliches« produziert. Eine prosaische Poesie, gebadet in Suff, Genie und Mutterwitz. Es ist dies eine Kunst, die von unten kommt.

