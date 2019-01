Einblick in das frühe Schaffen:

In den letzten Jahren trat der freiberuflich in Dresden und Burkhardswalde bei Pirna tätige 1941 geborene Künstler Dietmar Gubsch vorwiegend mit Werken hervor, die sich am Konstruktivismus orientierten. Eine Ausstellung in Lohmen in der Sächsischen Schweiz vermittelt nun eine neue Perspektive auf den Maler. Während ihn heute vor allem komplizierte geometrische Strukturen beschäftigen - horizontale und vertikale Liniengefüge, die sich durchdringen oder überlagern können, Bildarchitekturen, die als eine Weiterentwicklung des absoluten Konstruktivismus zu betrachten wären - orientierte sich Dietmar Gubsch in einer frühen Phase seines künstlerischen Schaffens ganz im Gegensatz zur abstrakten Formsuche an der Ausstrahlung der Wirklichkeit. Der Künstler veranschaulicht in Zeichnu...