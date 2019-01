Kopenhagen. Bei einem Zugunglück auf der Brücke über den Großen Belt in Dänemark sind nach Polizeiangaben mindestens sechs Menschen getötet und 16 weitere verletzt worden, teilte die Polizei der Region Fünen am Mittwoch mit. Auf der 18 Kilometer langen Brücke war ein Zug am Mittwochmorgen von einem Gegenstand getroffen worden, der von einem entgegenkommenden Güterzug stammte. Die Brücke verbindet die dänischen Inseln Fünen und Seeland und ist damit einer der wichtigsten Verkehrswege Dänemarks. dpa/nd