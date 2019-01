Was soll das sein

Frankfurt am Main. Die Europäische Zentralbank (EZB) schaltet sich beim italienischen Geldhaus Banca Carige ein. Drei Übergangsverwalter und ein Überwachungskomitee übernehmen die Regie bei dem Institut und ersetzen das bisherige Führungsgremium, teilte die EZB am Mittwoch mit. Die Entscheidung sei notwendig gewesen, da die Mehrheit der Vorstandsmitglieder zurückgetreten sei. Eine Übergangsverwaltung durch die Aufseher sei notwendig, um die Bank zu steuern und ihre Führung zu stabilisieren. Beim jüngsten Stresstest der europäischen Bankenaufsicht im November hatte die Banca Carige unter den vier geprüften italienischen Instituten am schwächsten abgeschnitten. Das Geldhaus war Anfang 2017 aus der Fusion der Banca Popolare Di Milano mit der Banco Popolare aus Verona entstanden. dpa/nd