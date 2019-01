Werder (Havel). Ein 16-Jähriger hat sich am Neujahrstag beim Hantieren mit einem Böller schwer an den Händen verletzt. Der Jugendliche hatte in Werder (Havel) im Landkreis Potsdam-Mittelmark einen Böller gefunden und offenbar versucht, diesen zu zünden, teilte die Polizei am Abend mit. Der Böller sei dann in seiner Hand explodiert. Der Verletzte wurde am frühen Dienstagabend mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. dpa/nd