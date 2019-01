Potsdam. Aus Anlass des 100. Jahrestages der Ermordung von Rosa Luxemburg gastiert das Portraittheater Wien im Land Brandenburg. Es führt am 11. Januar um 20 Uhr in Potsdam, Café hausZwei im freiLand, Friedrich-Engels-Straße 22, und am 12. Januar um 14.30 Uhr in Cottbus, Museum Dieselkraftwerk, Am Amtsteich 15, seine Inszenierung »Geheimsache Rosa Luxemburg« auf. Die Rosa-Luxemburg-Stiftung lud am Mittwoch dazu ein. Der Eintritt ist frei. nd