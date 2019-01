Schwerin. Nach einem Bevölkerungswachstum 2017 hat Mecklenburg-Vorpommern im ersten Halbjahr 2018 Einwohner verloren. Ihre Zahl sank um 1560 auf 1 609 559, so das Statistische Landesamt am Mittwoch in Schwerin. 11 571 Sterbefällen standen 6387 Geburten gegenüber. Im selben Zeitraum kamen 3907 Menschen mehr in den Nordosten als wegzogen. Nur drei Regionen erreichten ein Einwohnerplus: die Landkreise Rostock (+180), Vorpommern-Rügen (+75) und Ludwigslust-Parchim (+61). dpa/nd