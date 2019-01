Die Dresdner Frauenkirche schließt traditionell Anfang Januar für die alljährlichen Wartungs- und Reinigungsarbeiten. Von Montag an (7. Januar) seien an sechs Tagen in Folge Handwerker verschiedenster Gewerke im gesamten Gebäude beschäftigt, teilte die Stiftung Frauenkirche mit. Jährlich besuchen rund zwei Millionen Menschen das Sakralgebäude in der Elbe-Metropole. Der barocke Kuppelbau am Neumarkt war nach dem originalgetreuen Wiederaufbau 2005 geweiht worden. epd/nd