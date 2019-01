Dresden. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat bei einem Gespräch im Kanzleramt dafür geworben, Straßen und Bahnverbindungen in den Braunkohleregionen zügig auszubauen. »Die heutigen Kohleregionen sollen sich zu Innovationsregionen entwickeln«, sagte Kretschmer am Donnerstag nach einem Treffen mit Kanzleramtsminister Helge Braun. Deshalb habe er sich gemeinsam mit seinem Kollegen Reiner Haseloff (CDU) aus Sachsen-Anhalt für ein Planungsbeschleunigungsrecht eingesetzt. Damit könnten Straßen und Bahnverbindungen schneller realisiert werden. »Sachsen-Anhalt und Sachsen machen gleich zu Beginn des neuen Jahres Druck auf die Bundesregierung«, hieß es. dpa/nd

