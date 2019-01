Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Sieben Wochen lang werden die U-Bahn-Linien U2 und U3 unterbrochen, um das Weichensystem am Knotenpunkt Wittenbergplatz im Zentrum der wichtigen Ost-West-Verbindung zu erneuern. Als Ersatz werde der Verkehr auf der Linie U1 erhöht, sagte ein Sprecher der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) am Donnerstag. Bei Bedarf könne die Leitstelle zusätzlich Busse entlang der gesperrten U-Bahn-Strecke einsetzen. Vom 4. Januar bis 24. Februar fährt die Linie U2 nicht zwischen Bahnhof Zoologischer Garten und Gleisdreieck. Die U3 ist von Spichernstraße bis Warschauer Straße unterbrochen. Die Linie U1 verläuft zwischen Gleisdreieck und Kurfürstendamm teils parallel zur U2- und zur U3-Strecke. Nach Angaben des BVG-Sprechers wird die U1 mit acht Wagen im Abstand von vier Minuten fahren. Sonst sind es üblicherweise sechs Wagen, die alle zehn Minuten kommen. U-Bahnen als Ersatz seien viel leistungsfähiger als Busse, was Kapazität und Schnelligkeit betreffe, betonte der Sprecher. dpa/nd