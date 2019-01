Die Berliner Diakoniechefin Barbara Eschen hat sich für ein Sonderbauprogramm für Wohnungslose ausgesprochen. Die rund 50 000 Menschen, die in der Hauptstadt wegen fehlenden Wohnraums in Unterkünften von den Behörden untergebracht seien, seien »ein Problem, das angegangen werden muss«, sagte Eschen in Berlin dem Evangelischen Pressedienst.

»Wir müssen uns um diese Menschen spezielle Gedanken machen«, betonte die Berliner Diakoniechefin. Unabhängig von der Debatte um kostengünstigen Wohnraum sei ein eigenes Wohnungsba...