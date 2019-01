Cartagena. Kolumbiens rechtsgerichteter Staatschef Iván Duque und US-Außenminister Mike Pompeo haben gemeinsame Anstrengungen zur »Wiederherstellung der Demokratie« in Venezuela angekündigt. Pompeo erklärte am Mittwoch bei einem Besuch in der kolumbianischen Karibikstadt Cartagena, Kolumbiens »lange demokratische Tradition« mache es zum »natürlichen Anführer regionaler Bemühungen zur Unterstützung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit« im Nachbarland Venezuela. AFP/nd