Armee weist Hamas die Schuld zu / Weltstrafgericht warnt Israel vor Kriegsverbrechen in Westjordanland

Jerusalem. Bei Zusammenstößen zwischen israelischen Siedlern und Polizisten im besetzten Westjordanland sind am Donnerstag mindestens sechs Menschen verletzt worden. Nach Angaben der israelischen Polizei kamen die Sicherheitskräfte auf das Gelände der 2017 geräumten Siedlung Amona, um zwei neu errichtete illegale Gebäude zu räumen. Die Polizisten wurden von protestierenden Siedlern mit Steinen beworfen, fünf Polizisten und ein Zivilist wurden verletzt. Zwei Personen wurden verhaftet. Mehr als 600 000 Israelis leben in Siedlungen im besetzten Westjordanland und im von Israel annektierten Ostteil Jerusalems. AFP/nd

Heftige Reaktion in Thüringen auf den Brandenburger Vorstoß für eine Koalition zwischen LINKE und CDU

Polizei prüft Hinweise auf rechte Bürgerwehr in Amberg / Seehofer konkretisiert Pläne für Abschiebungen

