Paris. Einer der Wortführer der »Gelbwesten« ist erneut bei einer Demonstration festgenommen worden. Éric Drouet wurde am Mittwochabend in Paris in Gewahrsam genommen und verbrachte die Nacht im Gefängnis, wie Justizkreise dpa bestätigten. Drouet habe mit etwa 50 weiteren Anhängern der »Gelbwesten« Kerzen am Place de la Concorde aufgestellt, um der Verwundeten der Bewegung zu gedenken, berichtete der Sender France Info.